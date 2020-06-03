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03.06.2020

Зеленский рассказал о рынке земли "для всех"

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Хмельницкую область в среду, 3 июня, выступил за сохранение догосрочной аренды земли иностранцами после запуска рынка. 

"Правильно, чтобы у всех была возможность, конечно же, покупать землю. Это обязательно будет после определенных решений. Но при этом вы должны тоже знать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании. Потому что, вы же сами говорите о равных условиях. А иностранные компании имеют условия совершенно другие", - отметил президент.

Также он назвал условие для допуска иностранцев к новому рынке земли.

"Наша стратегия очень простая. Мы сделаем сначала кредитные условия, чтобы наши фермеры могли брать кредиты под 2% и тогда мы сможем открыть рынок для всех. При этом мы готовы защищать договора длительной аренды и иностранные компании, которые давно на нашем рынке", - сказал Зеленский.

Но до тех пор еще нужно сделать много вещей, добавил он.

По его словам, нужно сделать еще много вещей, пока заработает рынок земли и будут готовы кадастры.

"Я думаю, здесь на уровне местной власти, по крайней мере, на уровне губернаторов нам можно сразу сигнализировать, если вы чувствуете какие-то проблемы. Просто чтобы оставалась длительная аренда", - подчеркнул президент.

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