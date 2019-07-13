Зеленский рассказал о своем разговоре с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Главным вопросом, по которому президент Владимир Зеленский намерен вести дальнейшие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, является освобождение задержанных украинских. Об этом глава государства сообщил на встрече с матерями моряков в Кривом Роге 12 июля.



Освобождение моряков было центральной темой беседы с Путиным, подчеркнул украинский лидер.



По словам Зеленского, он решился на телефонный разговор с Путиным, поскольку ради облегчения участи задержанных он готов на многое.



На встрече с матерями Зеленский также заявил о намерении реализовывать свои обещания в любом формате – в "минском, нормандском и других".

"Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят – самое главное. Мой главный ему (Путину – ред.) вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших", – сказал Зеленский.