Зеленский рассказал о встрече с Варфоломеем

Источник: Корреспондент.net

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем обсуждалась ситуация на Донбассе, вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем. Об этом глава государства рассказал в комментарии телеканалу 1+1.

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма – обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне", – сказал Зеленский в четверг, 8 августа в Стамбуле по окончании встречи.