Зеленский рассказал об ожиданиях от Саакашвили

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает положительных результатов работы Михаила Саакашвили уже в ближайшие месяцы. Об этом он сказал на брифинге в субботу, 9 мая.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты - по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Саакашвили в период президентства в Грузии смог преодолеть коррупцию и сделать современную таможню.

"Мы с ним много об этом говорили. Он рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне, потом всех разогнал. Спустя некоторое время поставил других - и пришлось разогнать снова. Ну, такая сложная вещь реформа таможни. Я хочу, чтобы он ею занимался", - добавил Зеленский.

"Второй момент - у него достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Когда они строили Батуми - это было привлечение различных инвесторов, тогда там построили большие сетевые отели. У него есть опыт", - продолжил президент.

Наконец, Зеленский заявил, что его также интересует помощь Саакашвили в пенсионной реформе.

"У него немало дел, немало реформ", - резюмировал Зеленский.