Найти

25.01.2020

Зеленский рассказал, почему молчал о сбитии самолета МАУ

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не мог публично говорить о том, что Иран сбил самолет, хотя знал об этом уже на второй день. 

"И я к ним поехал (к родственникам погибших - ред). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это полностью не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - сказал президент.

Зеленский также заявил, что уже на второй день после катастрофы ему было известно, что самолет МАУ сбили вооруженные силы Ирана.

"Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства", - отметил он.

Президент рассказал, каким образом удалось добиться признания Ирана.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ. Мы добились их признания, благодаря, кстати, не только нашим профессионалам, не только нашей комиссии, которая на месте там работала, благодаря и Соединенным Штатам Америки, и Великобритании, США и Канаде, и, честно говоря, у нас было общение и с израильской стороной тоже", - сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что важнейшую роль в признании Тегераном сыграли именно украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования.

"Мы собрали 45 лучших специалистов, они на месте нам показали и дожали", - сказал президент.

Новости раздела
Украина
25.01.2020
Зеленский рассказал, почему молчал о сбитии самолета МАУ
Президент заявил, что узнал о ракете уже на следующий день, однако, нужно было собрать доказательства.
Украина
25.01.2020
На границе с Польшей из-за очередей жгли шины
Очевидцы сообщили о сложной ситуации на международном пункте пропуска Краковец на границе с Польшей.
Украина
25.01.2020
Помощник Путина уволился из-за Украины - политэксперт
Владислав Сурков ушел с госслужбы из-за смены курса по Украине, сообщил близкий к нему политолог.
Украина
25.01.2020
В Раду подали законопроект о "перекройке" страны
Проект закона, который определяет административно-территориальное устройство Украины, зарегистрировали в Раде.
Украина
25.01.2020
Кабмин создал группу по содействию с Deutsche Bahn
Украина продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения модели дальнейшего сотрудничества.
Украина
25.01.2020
СБУ отразила почти 500 кибератаках на госорганы
За год СБУ прекратила деятельность более 1000 вебресурсов, которые использовались в преступных целях.
Украина
24.01.2020
Без Путина и с демаршем. Зеленский в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Израиль в дни памяти Холокоста, но на Всемирный форум, посвященный этому событию, не пошел.
Украина
23.01.2020
Озвучена сумма долга Украины на 2020 год
Больше всего денег придется заплатить в третьем квартале 2020 года - более 150 миллиардов гривен.
Украина
23.01.2020
В УЗ не знают условий соглашения с Deutsche Bahn
Подписание меморандума с немецким оператором железных дорог является инициативой и прерогативой правительства, отметили в УЗ.
Украина
23.01.2020
Песков: Встреча Путина с Зеленским не состоялась
Накануне в Киеве и Москве допускали возможность короткой встречи президентов, но Зеленский не пришел на форум.
Украина
23.01.2020
Посчитали украинцев. Стоит ли доверять цифрам
В правительстве посчитали количество жителей Украины, перепись населения проводить не стали, ограничившись комплексной методикой, но эксперты полученным данным не очень доверяют.
Украина
23.01.2020
Остановить евроинтеграцию? Казус Арахамии в Давосе
Глава фракции Слуга народа заявил, что Украине следует временно отказаться от приведения национального законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза, но потом быстро принялся оправдываться.
На границе с Польшей из-за очередей жгли шины | Витренко рассказал, как спорил с Путиным по газу