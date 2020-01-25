Зеленский рассказал, почему молчал о сбитии самолета МАУ

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не мог публично говорить о том, что Иран сбил самолет, хотя знал об этом уже на второй день.

"И я к ним поехал (к родственникам погибших - ред). Я к ним поехал, я не мог в публичном поле говорить: "Нас сбили", но я приехал к ним и сказал: "Кроме сочувствия и так далее, я приехал к вам с важной информацией. Хочу, чтобы вы точно знали, это полностью не техническая ошибка. И не ошибка ваших родных, и не ошибка нашего профессионального экипажа", - сказал президент.

Зеленский также заявил, что уже на второй день после катастрофы ему было известно, что самолет МАУ сбили вооруженные силы Ирана.

"Но в публичное поле не выходил, нужны были данные и доказательства", - отметил он.

Президент рассказал, каким образом удалось добиться признания Ирана.

"Я считаю, что мы сделали несколько важных шагов, которые дали нам возможность нажать на иранскую сторону, и они признали, что это была не техническая поломка или ошибка нашего экипажа и самолета МАУ. Мы добились их признания, благодаря, кстати, не только нашим профессионалам, не только нашей комиссии, которая на месте там работала, благодаря и Соединенным Штатам Америки, и Великобритании, США и Канаде, и, честно говоря, у нас было общение и с израильской стороной тоже", - сказал Зеленский.

Зеленский также добавил, что важнейшую роль в признании Тегераном сыграли именно украинские специалисты, которые вылетели на место аварии для расследования.

"Мы собрали 45 лучших специалистов, они на месте нам показали и дожали", - сказал президент.