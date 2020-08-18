18.08.2020
Зеленский: Развитие трансъевропейской транспортной сети - приоритет
Источник: Корреспондент.net
Проект развития трансъевропейской транспортной сети на €900 млн является приоритетным для украинских властей в рамках национальной программы Большая стройка. Об этом во вторник, 18 августа, заявил президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, сообщил офис президента Украины.
Сейчас подготовка проекта находится на финальной стадии, отметили в офисе президента. Консультанты ЕБРР проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов данного проекта.
В его рамках запланирован капитальный ремонт автотрассы М-05 Киев - Одесса протяженностью 300 км и строительство северной объездной дороги во Львове. Кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года.
Собеседники обсудили подготовку реализации нового совместного проекта между Украиной и ЕБРР, отметили в офисе президента.
Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты.
Новости раздела
Украина
19.08.2020
Сельхозпроизводство в Украине замедлило падение
Сельхозпредприятия сократили производство на 15,3%, хозяйства населения - на 4,2%. Производство в растениеводстве сократилось на 15,7%, в животноводстве - на 4,3%.
Украина
19.08.2020
В Украине снижен прогноз урожая зерна
Погодные условия последних недель повлекли потерю потенциального урожая кукурузы или его существенное снижение.
Украина
19.08.2020
Названо число умерших с начала года украинцев
При этом с начала года в Украине родились почти 140 тысяч человек. Миграционный прирост составил 7 598 человек.
Украина
18.08.2020
Зеленский: Развитие трансъевропейской транспортной сети - приоритет
Кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 - начале 2021 года, сейчас подготовка проекта находится на финальной стадии.
Украина
18.08.2020
У Кравчука есть "варианты" переговоров с ОРДЛО
Глава украинской делегации хочет организовать диалог с жителями неподконтрольных территорий.
Украина
18.08.2020
Оппозиция ответила Лукашенко на "захват власти"
Координационный совет не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти, утверждают оппозиционеры.
Украина
18.08.2020
Счетная палата: Госбюджет недополучил 38 млрд грн
Это связано с низким качеством правительственного прогноза макроэкономических показателей, по мнению аудиторов Счетной палаты.
Украина
17.08.2020
Лукашенко назвал условие для новых выборов
Глава Беларуси призвал изменить Конституцию. По новому основному закону страны можно будет провести и выборы парламента, и президента, и местных органов власти, заверил Александр Лукашенко.
Украина
17.08.2020
Украина впервые отзывает посла из Беларуси
Посла отзывают на консультации для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности.
Украина
17.08.2020
Украина установила лимит на экспорт зерна
Экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы сохранит внутреннюю продовольственную безопасность и экспортные возможности, полагают в Минэкономторге.
Украина
16.08.2020
Украина в ПАСЕ инициировала декларацию о Беларуси
Декларацию поддержало большинство членов украинской делегации, а также иностранные партнеры, обеспокоенные событиями в Беларуси.