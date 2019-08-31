31.08.2019
Зеленский: Северный поток-2 угроза для всей Европы
Источник: Корреспондент.net
Украина и Польша единогласны в том, что проект Северный поток-2 неприемлем и угрожает всей Европе. Об этом сказал украинский лидер Владимир Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Варшаве.
Зеленский отметил, что на встрече обсуждались вопросы энергетической безопасности.
"И здесь мы говорим с Польшей в один голос: "Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы", – подчеркнул он.
Зеленский добавил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша – США – Украина.
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