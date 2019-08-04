Зеленский сказал, когда встретится с Трампом

В России горят леса общей площадью уже около 3 миллионов гектар, дым уже распространился на Аляску и часть западного побережья Канады.

Президент позвонил новоизбранному премьер-министру Индии, чтобы поздравить его с победой на выборах. Политики договорились обменяться визитами.

В деле о Межигорье 50 томов - обвинительный акт будет направлен в суд, когда адвокаты бывшего президента ознакомятся с материалами дела.

В июле импорт газа составил почти 2 млрд кубометров газа, что на 67% больше прошлогоднего показателя.

Команде президента Украины Владимира Зеленского не нужны классические СМИ для коммуникации с обществом, следует из объяснения Андреем Богданом своих действий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, когда планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Гривна на первом месте в мире по росту к доллару

"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

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