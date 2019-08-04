04.08.2019
Зеленский сказал, когда встретится с Трампом
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне", - сказал Зеленский.
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