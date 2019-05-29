Зеленский сменил главу госохраны

Михаил Саакашвили верит, что Украина может сделать прыжок и догнать такие страны, как Германия и Франция.

Президент сегодня посетил шахту на Львовщине, где из-за аварии погибло два горняка, и пообщался с рабочими.

Горняки рассказали президенту о задержках с выплатой зарплаты, а семьи шахтеров попросили решить вопрос с жильем.

На выходных в Киеве состоялась выставка электрокаров Plug-In Ukraine. На ней свою новинку представила компания Богдан.

Снимок президента Украины с шаурмой в руке, сделанный на заправке, набрал более 500 тысяч лайков за полчаса.

Госбюро расследований расследует дело об исчезновении мониторов и серверов из ситуационной комнаты в АП.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2019 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей