Зеленский сменил командующего Объединенных сил

Будущие депутат обучались экономике в течение недели. Обучение проходили 254 человека, но судя по фото, до последнего дня продержались не все.

Климкин считает, что проблема с иммиграцией украинцев за границу станет еще острее через несколько лет.

В партии Слуга народа намерены принять законопроект, определяющий, что Антикорсуд должен заниматься делами только топ-коррупции, в течение месяца.

Сепаратисты не дают гарантии безопасности для украинских саперов, которые должны разминировать разрушенный мост, заявили в ОЦКК.

Министерство сообщило, сколько необходимо направить на обслуживание и погашение госдолга до конца 2019 года.

За семь месяцев этого года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 1,1 млрд грн.

Кроме того, глава государства уволил с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Попко Сергея Николаевича указом №576/2019 и назначил генерал-лейтенанта Сырского Александра Станиславовича указом №578/2019.

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