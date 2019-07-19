19.07.2019
Зеленский сообщил, когда будет новый генпрокурор
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте. Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, информирует 19 июля пресс-служба главы государства.
"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора", – заявил Зеленский.
Он добавил, что "мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов".
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