Зеленский сообщил о "новых правилах" для олигархов

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждого олигарха ждет "большая финансовая нагрузка". Об этом он рассказал в интервью, которое было опубликовано на Youtube-канале Зе!Президент.

В частности он рассказал о встрече с Ринатом Ахметовым. "Встретились с Ахемтовим, поставили условия, что мы отменим Роттердам+ - и мы его отменили... Он купил 200 скорых для детских поликлиник и больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывал (хотя он об этом еще не знает) большие деньги в медицину и инфраструктуру Донбасса", - сказал Зеленский.

По его словам, это "нормальный формат работы с олигархами". Президент уверен, что все олигархи, у которых нет криминала, должны инвестировать много денег, которые они разными путями заработали".

"Если есть криминал, то будем сажать. У которых нет криминала, должны вкладывать деньги", - добавил Зеленский.

"Будут новые правила, они должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают", - подчеркнул президент.