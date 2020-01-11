Зеленский сообщил о расследовании крушения лайнера

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани относительно крушения украинского самолета. Об этом он сообщил в видеообращении.

Рухани, по словам Зеленского, извинился и выразил соболезнования украинскому народу, а также семьям погибших.

По его словам, в спасательную группу, которая вылетела в Иран, вошли 45 украинских экспертов.

"Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз", - сообщил президент.

"Мы работали системно без истерик ради одного - для результата, а именно установления правды в авиакатастрофе", - сказал Зеленский.

Иранская сторона, по словам главы государства, полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных его страны. Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - добавил Зеленский.