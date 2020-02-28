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28.02.2020

Зеленский созвал внеочередное заседание Рады

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте парламента в пятницу, 28 февраля.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 регламента", – говорится в сообщении.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 в среду, 4 марта.

В свою очередь пресс-служба Зеленского сообщила, что он направил спикеру парламента Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание Рады.

"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопросы о рассмотрении нескольких проектов законов и о Кабинете министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", – отметили на Банковой.

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