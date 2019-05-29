Зеленский созывает СНБО обсудить угольную отрасль

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли. Об этом он сообщил во время брифинга во Львовской области в среду, 29 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал Зеленский после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства. "Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.