Найти

07.08.2019

Зеленский требует переговоры из-за гибели военных

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Как отметил президент, во вторник, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина хочет мира и это стремление неизменное.

"Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - отметил он. 

Новости раздела
Украина
07.08.2019
Суд объяснил решение по реформе питания в армии
В адмсуде Киева пояснили, что рассматривали лишь правомерность процедуры принятия приказа Минобороны.
Украина
07.08.2019
Зеленский требует переговоры из-за гибели военных
Президент просит Меркель, Путина и Макрона о срочной встрече в нормандском формате из-за гибели четверых военных на Донбассе.
Украина
07.08.2019
Комбриг ВСУ рассказал подробности гибели морпехов
Сепаратисты могли использовать запрещенное в Минске и переоборудованное вооружение, сообщил командир отдельной 36-й бригады морской пехоты.
Украина
07.08.2019
МИД Франции ответил на требование Зеленского
В МИД Франции сделали заявление о встрече "нормандской четверки", которую ранее потребовал президент Украины.
Украина
07.08.2019
У Эрдогана сообщили, что он будет обсуждать с Зеленским
Эрдоган также, после прямых переговоров в Анкаре, посетит форум украинского-турецкого бизнеса в Стамбуле.
Украина
07.08.2019
Новый посол Эстонии начал работу в Украине
Эстонский дипломат Каимо Кууск уверяет, что Украина является внешнеполитическим приоритетом для его страны.
Украина
07.08.2019
В Слуге народа назвали кандидатов в премьеры
В шорт-лист кандидатур на пост премьер-министра попали Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован.
Украина
07.08.2019
Луценко рассказал о будущей отставке
Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что подаст в отставку с началом работы парламента нового созыва.
Украина
05.08.2019
Дефицит госбюджета превысил миллиард гривен
За семь месяцев этого года общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 1,1 млрд грн.
Украина
05.08.2019
Зеленский сменил командующего Объединенных сил
Президент назначил Владимира Кравченко командующим Объединенных сил. Зеленский также сменил командующего Сухопутных войск ВСУ.
Украина
05.08.2019
Минфин: Киев готов к пиковым выплатам по госдолгам
Министерство сообщило, сколько необходимо направить на обслуживание и погашение госдолга до конца 2019 года.
Украина
05.08.2019
Минфин: Проект госбюджета-2020 на финальной стадии
Кабинет министров должен подать в парламент закон о государственном бюджете до 15 сентября.
Комбриг ВСУ рассказал подробности гибели морпехов | Суд объяснил решение по реформе питания в армии