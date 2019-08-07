Зеленский требует переговоры из-за гибели военных

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Как отметил президент, во вторник, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина хочет мира и это стремление неизменное.

"Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - отметил он.