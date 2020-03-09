Зеленский: Украинцы воюют за свою культуру

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко, в ходе которой заявил, что украинцы сейчас воюют и борются за свое государство и за свою культуру.

Зеленский напомнил слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля, когда во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить расходы на оборону за счет финансирования культуры.

"На это Уинстон Черчилль ответил: "А за что мы тогда воюем?". Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство, это и есть наш народ", – отметил Владимир Зеленский.

Согласно указу главы государства, лауреатами премии стали исполнители группы ДахаБраха Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская за музыкальный альбом "Шлях".

Фотохудожник Александр Гляделов получил премию за художественный проект "Карусель", а поэтесса Марианна Кияновская – за книгу "Бабий Яр. Голосами".

Также премия присуждена журналистке Евгении Подобной за книгу "Девушки срезают косы" и писателю Тарасу Прохасько за книгу эссе "Да, но...".

Премию также получили режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием ИОВ (IYOV).