Зеленский улетел в Канаду

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 июля, улетел в Канаду, где будет находиться с визитом по 3 июля.

"Глава государства примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая будет проходить в столице провинции Онтарио – Торонто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время визита президент Украины проведет встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Также Владимир Зеленский встретится с украинской общиной Канады.

Как сообщает Интерфакс-Украина, 2 июля Зеленский встретится о Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

В этот же день Зеленский с супругой Еленой возложат цветы к Мемориалу Голодомора.

3 июля Зеленский встретится с представителями канадского бизнеса, группой дружбы с Украиной в парламенте Канады.

Ранее сегодня Зеленский в Twitter поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады.