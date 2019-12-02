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02.12.2019

Зеленский усилил энергетическую безопасность

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности. Текст указа №874/2019 опубликован на сайте президента.

Согласно указу президента, Кабинету министров поручено до 1 июля 2020 года диверсифицировать источники и маршруты поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита до 30% из одного источника.

Кроме того, правительство в координации с ЕС должно договориться о сохранении транзита газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Согласно решению СНБО, до конца 2019 года все долги по зарплате в угольной отрасли должны быть погашены.

Кабмину также поручено проверить состояние соблюдения в 2017 - 2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и газа.

В течение следующих четырех месяцев должны пересмотреть Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года с учетом новых вызовов в энергетической безопасности.

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