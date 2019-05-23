23.05.2019
Зеленский уточнил идею референдума о диалоге с РФ
Источник: Корреспондент.net
Вынесение вопроса о возможном заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества.
"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", – сказал Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, среди которых были волонтеры и бывшие военные.
Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это было раньше.
Также участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.
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