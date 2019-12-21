Зеленский утвердил решение СНБО по кибербезопасности

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Так, соответствуя статье 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.

Кроме того, контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Текст решения СНБО предназначен для служебного использования и не обнародуется в открытом доступе.