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26.10.2019

Зеленский утвердил указ о службе в резерве ГПСУ

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский утвердил Положение о прохождении службы в военном резерве Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ №775/2019 был обнародован в субботу, 26 октября.

Согласно указу, службу в военном резерве ГПСУ проходят граждане, годные к военной службе по состоянию здоровья, которые не достигли предельного возраста пребывания в военном резерве и способны с учетом места жительства (пребывания), профессиональных и моральных качеств проходить службу в военном резерве.

"Граждане, выполняющие воинский долг путем прохождения службы в военном резерве, являются резервистами. Численность резервистов определяется Администрацией Госпогранслужбы с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Госпогранслужбы", - говорится в документе.

Кроме того, украинцы проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период военнослужащие, уволенные с военной службы в органы ГПСУ, и соответствующие требованиям, - в обязательном порядке.

В документе говорится, что прохождение службы в военном резерве заключается в выполнении резервистами обязанностей службы в соответствии с задачами, возложенными на органы Госпогранслужбы, в которых они проходят службу в военном резерве на соответствующих должностях, согласно требованиям законодательства и условиям контракта.

Добавим, что администрация ГПСУ ежегодно до 1 ноября подает в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины информацию о численности резервистов, запланированную для комплектования органов ведомства.

Отбор граждан для прохождения службы в военном резерве проводится органами Госпогранслужбы. Гражданин может быть отобран для прохождения службы в военном резерве при условии соответствия требованиям настоящего положения, и если до достижения предельного возраста пребывания в военном резерве ему осталось не менее пять лет.

Не может быть отобран для прохождения службы в военном резерве гражданин, который в установленных законом случаях не подлежит призыву на военную службу по мобилизации. С гражданином, которого приняли на службу в военном резерве, заключается контракт о прохождении службы в военном резерве ГПСУ.

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