Зеленский уволил 46 глав РГА

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 июля, уволил 46 глав районных администраций в 12 областях Украины. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Так, президент уволил двух глав районных государственных администраций Житомирской области, трех глав РГА Закарпатской области, десять руководителей РГА Кировоградской области, пять глав райгосадминистраций во Львовской и пять в Луганской областях, одного руководителя районной государственной администрации Одесской области, двух глав РГА Полтавской области, трех - Ровенской области, пять глав РГА в Сумской, четырех глав райгосадминистраций Тернопольской области, одного - в Хмельницкой и пять глав РГА Черкасской области.

Соответствующие распоряжения размещены на сайте Президента под номерами №101/2019-рп - №146/2019-рп.