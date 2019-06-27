Зеленский уволил главу Днепропетровской области
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской облгосадминистрации. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг, 27 июня.
В документе говорится, что Резниченко уволен в связи с окончанием срока полномочий президента Украины Петра Порошенко.
Другим своим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей главы Днепропетровской ОГА на Дмитрия Батуру.
Отметим, что Батура с февраля 2018 года занимал должность замглавы ДнепрОГА, а до этого возглавлял отдел антикоррупционной политики и прав человека облгосадминистрации.
Также Зеленский перенес временное выполнение обязанностей председателя Кировоградской облгосадминистрации с Сергея Коваленко на Светлану Лобанову.