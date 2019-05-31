Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

Снимок президента Украины с шаурмой в руке, сделанный на заправке, набрал более 500 тысяч лайков за полчаса.

Госбюро расследований расследует дело об исчезновении мониторов и серверов из ситуационной комнаты в АП.

В колонии содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения.

Президент Украины в ближайшее время планирует посетить Париж и встретится с Макроном, сообщил глава МИД Франции.

В Украине с наступлением лета будут новые правила письменного украинского языка, вырастут цены на газ и ожидается подорожание бензина.

Глава СНБО говорит, что это было скорее совещание, чем заседание. Полноценно Совбез соберется обсудить Донбасс.

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