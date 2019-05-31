31.05.2019
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы. Соответствующие указы опубликованы на сайте Администрации президента в пятницу, 31 мая.
"Уволить Цигикал Петра Александровича от должности Главы Государственной пограничной службы Украины", - говорится в указе.
Другим указом Зеленский уволил Цигикала "с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды"
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