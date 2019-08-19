Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

Премьер-министр Израиля назвал визит важным с точки зрения того, что сотни тысяч граждан Израиля, которые являются выходцами из Украины, остаются живым связующим звеном между двумя странами.

Свои действия в воскресенье, 18 августа, отработали около 100 человек — стюарды, отвечающие за движение участников шествия.

Вскрытия тел погибших при пожаре завершены, часть из них уже опознана. Сотрудники прокуратуры получают доступ к видеокамерам отеля и прилегающей территории.

Таксист на Renault Logan пытался обогнать поток машин по правой полосе, однако его боком вынесло на встречную полосу, после чего авто врезалось в столб.

В Нафтогазе заявили, что Газпром является самым большим должником компании, а также напомнили, что скоро грядет новое решение арбитража по контракту на $12 млрд.

Президент подписал указ об увольнении Вячеслава Боня, которому в ходе своего визита в Николаев сказал писать заявление.

ДТП, похожее на харьковскую трагедию, произошло сегодня в Киеве. На перекрестке столкнулись два авто, одно из которых ударом выбросило в толпу людей. Двое пешеходов госпитализированы в тяжелом состоянии.

За первое полугодие 2019 года население Украины уменьшилось на 143,1 тысячи человек и опустилось до отметки в 42 миллиона жителей.

Лидеры Украины и Израиля почтили память погибших в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

Украина договорилась о поставках 1,5 миллиарда кубометров газа из Румынии с начала следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации. Об этом говорится в распоряжении главы государства, подписанном в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

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