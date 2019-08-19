19.08.2019
Зеленский уволил главу Николаевской ОГА
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский освободил Вячеслава Боня от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации. Об этом говорится в распоряжении главы государства, подписанном в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба главы государства.
"Освободить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", - говорится в документе.
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