26.10.2019
Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского. Соответствующий указ №768/2019 был размещен на сайте президента в субботу, 26 октября.
Так, в соответствии с указом, Раховский был уволен с должности начальника управления СБУ в Полтавской области в пятницу, 25 октября.
"Уволить Раховского Юрия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - сказано в тексте указа.
Новости раздела
Украина
26.10.2019
Повышенное загрязнение воздуха выявили в 5 городах
Все превышения допустимых показателей названы "незначительными". В ГСЧС заявили, что нет серьезных оснований для беспокойства о состоянии воздуха.
Украина
26.10.2019
В Кабмине заговорили о двойном гражданстве
Признание Украиной двойного гражданства помогло бы лучше использовать потенциал представителей диаспоры, считает Дмитрий Кулеба.
Украина
26.10.2019
В Киеве требуют легализации марихуаны
Участники акции митингуют у зданий МВД, Минздрава и Верховной Рады. Они требуют доступ пациентов к медицинскому каннабису.
Украина
26.10.2019
Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине
Владимир Зеленский уволил с должности Юрия Рахивского. Указа о новом назначении на должность главы СБУ в области пока не издавали.
Украина
26.10.2019
Зеленский утвердил указ о службе в резерве ГПСУ
Владимир Зеленский утвердил положение о прохождении службы в военном резерве Госпогранслужбы.
Украина
26.10.2019
Секретарь СНБО возглавил центр кибербезопасности
Главой Национального координационного центра кибербезопасности президент назначил Алексея Данилова.
Украина
26.10.2019
НАБУ подало новый иск - адвокат Гладковского
Новое дело, по утверждению адвоката, касается неявки Гладковского на допрос в НАБУ 19 июля.
Украина
25.10.2019
Минфин оценил доход от игорного бизнеса
Доходы от игорного бизнеса, рынка земли и добычи янтаря реалистичны и могут быть учтены в бюджете на 2020 год, отметила Оксана Маркарова.
Украина
24.10.2019
В МВД показали видео взрыва гранаты в центре Киева
Инцидент из-за которого погибли два человека зафиксировала камера наблюдения между улицей Пушкинской и бульваром Шевченко.
Украина
24.10.2019
В ГПУ опровергли подозрения Богдану
В Генпрокуратуре не владеют информацией о якобы подготовке подозрения главе Офису президента.
Украина
24.10.2019
Арахамия подозревает "слуг народа" во взятках
Глава фракции считает, что депутаты партии могли брать взятки за решения в пользу некоторых олигархов.