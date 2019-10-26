Зеленский уволил главу СБУ на Полтавщине

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского. Соответствующий указ №768/2019 был размещен на сайте президента в субботу, 26 октября.

Так, в соответствии с указом, Раховский был уволен с должности начальника управления СБУ в Полтавской области в пятницу, 25 октября.

"Уволить Раховского Юрия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области", - сказано в тексте указа.