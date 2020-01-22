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22.01.2020

Зеленский в Давосе сравнил Украину с Google

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 января, выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

В ходе выступления он заявил, что Украина должна стать лидером в Восточной и Центральной Европе. 

"Мы программируем себя на позитивное мышление. Мы программируем себя на амбициозные задачи. Какой, по вашему мнению, является задача для страны, потерявшей часть своей территории и далеко не самой богатой на Старом Континенте? Стать лидером Восточной и Центральной Европы. Считаете это невозможным?"- сказал Зеленский.

Он признал, что это амбициозная, но выполнимая задача.

"Многие мировые "единороги" начинались с сумасшедших идей несколькими сотрудниками с офисами в собственном гараже. So nothing is impossible", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что за последние годы Украина сделала несколько шагов назад, но новая власть расценивает это как место для разгона.

"У нас есть все, чтобы стать успешной страной. Благоприятные климатические условия. Очень выгодное географическое расположение. Неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал. И наш самый ценный ресурс - невероятно креативные и очень талантливые люди. У нас пока что нет только двух вещей: первое - другого варианта, кроме как быть успешным, и второе - нет достаточного инвестирования", - сказал он.

Украинский президент призвал инвестировать в Украину.

"Мировая экономика, находящаяся на грани нового глобального кризиса, требует экономического чуда. Украина - именно то место, где случаются чудеса. И моя цель - чтобы рядом с кейсами Японии, Южной Кореи, Сингапура появилась Украина. Так что присоединяйтесь", - добавил Зеленский.

По его словам, Украина сегодня является "недоинвестированной и недолюбленной" и призвал инвесторов не повторять ошибку гендиректора Excite Джорджа Белла, упустившего в 1999 году возможность купить Google за миллион долларов.

Он также добавил, что Украина понемногу становиться стабильной для расширения рынка. Зеленский также призвал Европейский союз "взять Украину в ассоциацию" и добавил, что вступление страны в ЕС - это "философский вопрос". "Не важно, когда мы вступим, важно, в каком статусе", - заявил Зеленский. 

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