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02.07.2019

Зеленский в Канаде рассказал о курсе в ЕС и НАТО

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Как отметили в пресс-службе, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Также президент поблагодарил Канаду за последовательную и всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН.

"Владимир Зеленский и Христя Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Канаду. Глава государства встретится с министром иностранных дел, премьер-министром страны, а также со спецпредставителем США Куртом Волкером, еврокомиссаром Ельжабетою Беньковской и украинской диаспорой.

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