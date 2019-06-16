16.06.2019
Зеленский в Мариуполе пробежал через фонтан
Источник: Корреспондент.net
Во время визита в Мариуполь 15 июня президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан.
На записи, которая появилась в сети видно, как Зеленский под возгласы толпы пробегает через фонтан вместе с телохранителями.
По данным СМИ, после этого президент сел в автомобиль и уехал.
Ранее глава государства выступил на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков "ДНР".
Некоторые издания отметили, что таким образом Зеленский убежал от толпы мариупольцев, которая собралась вокруг него.
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