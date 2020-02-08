Зеленский в Ватикане посетил могилу апостола Петра

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ватикан посетил местные музеи, среди которых Сикстинская капелла и собор Святого Петра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 8 февраля.

Отмечается, что достопримечательности Ватикана украинский лидер осматривал вместе й с супругой.

"Владимир и Елена Зеленские осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Мозаичные изображения Владимира Великого и княгини Ольги выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордской епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года. Также президент с женой посетили могилу святого Петра", – говорится в сообщении.