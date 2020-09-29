Зеленский в Виннице обсудил три реформы

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Винницу во вторник, 29 сентября, провел заседание Национального совета реформ, на котором участники обсудили три реформы: Государственной архитектурно-строительной инспекции, недропользования и упрощения присоединения потребителей к электросетям, сообщает пресс-служба главы государства.

"Каждая из реформ – и ГАСИ, и недропользования, и упрощения подключения к электросетям – это создание предпосылок для региональной конкуренции, которая поможет каждой громаде в вопросе привлечения инвесторов на свою территорию", - отметил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба президента Украины.

Премьер отметил, что на данный момент власти подошли к завершению реформирования ГАСИ и уже подготовлен законопроект, который прошел обсуждение с заинтересованными сторонами.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив подчеркнула, что разрешения на строительство и присоединение к электрическим сетям будут иметь непосредственное влияние на создание новых рабочих мест и промышленный потенциал.

"Каждая из этих вещей, если они будут приняты, упростит, добавит несколько процентов экономического роста и облегчит жизнь для обычных людей, а также для участников рынка", - отметил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

Это было второе заседание Нацсовета реформ. По результатам первого президент Зеленский подписал законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" и соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодекс. Верховная Рада уже рассмотрела его в первом чтении, сейчас проект закона прорабатывается в комитете ко второму чтению.

Замглавы ОП Ковалив отметила, что на следующей сессионной неделе Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об "инвестиционных нянях", и с 1 января 2021 года этот документ заработает в полную силу.