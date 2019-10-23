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23.10.2019

Зеленский в Японии. Туризм с ответственностью

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский съездил в Японию, посмотрел на императора, украинцы обсудили костюм первой леди.

А рабочие цели у поездки были?

Не уровень

Многие в Украине обратили внимание на уровень приглашенных лидеров на интронизацию японского императора.

Из президентов в Японию приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А также, например, экс-президент Фанции Николя Саркози, глава Палестинской автономии, глава Гонконга, от США – министр транспорта, от России - заместитель председателя Совета федерации, от Китая - вице-премьер.

Перечень внешних и внутренних вызовов Украины, среди которых активизация обстрелов и срыв разведения войск на Донбасса, отсутствие прогресса в организации встречи в Нормандской формате и так далее, говорит о том, что украинскому президенту, возможно, целесообразнее было бы тратить свое время на урегулирование важных проблем. А не на участие в длительных символических восточных церемониях.

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    Зеленский в Японии. Туризм с ответственностьюСЮЖЕТ

    Корреспондент.net, Сегодня, 20:55
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    Зеленский в Японии. Туризм с ответственностью
    Фото: Пресс-служба президента Украины
    Владимир Зеленский с женой в Японии

    Президент Украины Владимир Зеленский посетил Японию с рабочим визитом главной целью которого было названо посещение церемонии интронизации нового японского императора.

    Владимир Зеленский съездил в Японию, посмотрел на императора, украинцы обсудили костюм первой леди.

    А рабочие цели у поездки были?

    Не уровень

    Многие в Украине обратили внимание на уровень приглашенных лидеров на интронизацию японского императора.

    Из президентов в Японию приехал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. А также, например, экс-президент Фанции Николя Саркози, глава Палестинской автономии, глава Гонконга, от США – министр транспорта, от России - заместитель председателя Совета федерации, от Китая - вице-премьер.

    Перечень внешних и внутренних вызовов Украины, среди которых активизация обстрелов и срыв разведения войск на Донбасса, отсутствие прогресса в организации встречи в Нормандской формате и так далее, говорит о том, что украинскому президенту, возможно, целесообразнее было бы тратить свое время на урегулирование важных проблем. А не на участие в длительных символических восточных церемониях.

    Ракеты с Бразилией

    В Японии Зеленский встретился с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Зеленский предложил коллеге перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома Алкантара.

    Политики также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли.

    "Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширения присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - сказал Зеленский.

    "У нас пройдет большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - добавил он.

    В 2003 году Украина и Бразилия заключили соглашение о создании наземного комплекса на пусковом центре Алкантара (Бразилия), предоставлении услуг в интересах национальных космических программ Украины и Бразилии, а также коммерческих заказчиков пусковых услуг.

    Согласно договору, до конца 2006 года должны были пройти испытания и ввод в штатную эксплуатацию ракетного комплекса Циклон-4. Для этого Бразилия предоставляла космодром и обеспечивала инфраструктуру. Украина должна была разработать ракету-носитель Циклон-4, провести испытания, подготовить производственную базу и изготовить технологический электромеханический макет ракеты-носителя для испытаний и первого летного образца ракеты-носителя. Через 12 лет реализации проекта в 2015 году Бразилия денонсировала договор. По предварительной оценке КБ Южное, ущерб, нанесенный Украине в результате одностороннего прекращения действия договора, мог достичь 805,86 миллионов долларов.

    Встретился со Штайнмайером

    Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в рамках рабочего визита в Японию.

    Зеленский поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе.

    По словам Зеленского, Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы Нормандской четверки, и он рассчитывает на проведение нормандской встречи в ближайшее время. Президент также пригласил Штайнмайера посетить Украину.

    Также Зеленский сказал президенту Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, что из-за его формулу тот стал более известен в Украине чем Зеленский.

    Комментировал Донбасс

    Зеленский говорит, что знать, каким будет закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса, он будет только после обсуждения с нормандской четверкой и обществом.

    “Закон об особом статусе был принят. Он действует до конца этого года. Каким он будет дальше, мы не знаем. Мы готовы обсуждать эти вопросы в нормандском формате, готовы обсуждать с обществом Украины. Пока за него не проголосуют народные депутаты, закона не будет... Чтобы знать все условия, надо их обсуждать", - сказал Зеленский.

    Президент также заверил, что никто изменять Украине не будет и о капитуляции речь не идет.

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