Зеленский в Запорожье снова заключил пари

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в Запорожье снова поспорил на увольнение с чиновником. На этот раз - с генеральным директором Укргидроэнерго Игорем Сиротою, сообщает пресс-служба главы государства.

Укргидроэнерго отвечает за ремонт автомобильного перехода через плотину Днепровской ГЭС. Если ремонт не будет закончен вовремя, то есть до 15 октября, Сирота должен написать заявление на увольнение. Зеленский и Сирота согласовали дату "сдачи" объекта и пожали руки. Президент предупредил, что приедет и проверит.

Директор Укргидроэнерго также сообщил, что для полноценного ремонта деформационных швов моста нужно перекрывать дорожное движение, а для этого должно быть разрешение горсовета.

Зеленский также поручил мэру Запорожья Владимиру Буряку до 15 октября урегулировать самые насущные проблемы в городе, которые беспокоят местных жителей. Президент потребовал у властей города установить кондиционеры в троллейбусах, прекратить торговлю наркотиками и ликвидировать заросли амброзии, которая вызывает аллергию.