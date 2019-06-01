Зеленский вернул уволенного Порошенко омбудсмена

В колонии содержится 449 осужденных, что составляет 45% от планового наполнения и дает основания для принятия решения о консервации этого учреждения.

Президент Украины в ближайшее время планирует посетить Париж и встретится с Макроном, сообщил глава МИД Франции.

В Украине с наступлением лета будут новые правила письменного украинского языка, вырастут цены на газ и ожидается подорожание бензина.

Глава СНБО говорит, что это было скорее совещание, чем заседание. Полноценно Совбез соберется обсудить Донбасс.

С 2023 года интернаты в Украине переделают в центры медицинской реабилитации и паллиативной помощи.

Супрун: В детдома не будут принимать с 2020 года

Николай Кулеба занимал должность уполномоченного по правам ребенка с декабря 2014 по 19 мая этого года.

19 мая Кулеба был уволен с поста, который занимал с декабря 2014 года, предыдущим президентом Петром Порошенко.

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