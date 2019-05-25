Зеленский впервые встретился с главой Нацбанка

В Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы взносов для кандидатов в нардепы.

Госбюро зарегистрировало два заявления Портнова по преступлениям на "Кузне", когда ей владел Порошенко.

В споре Украины и России по инциденту в Керченском проливе теперь будут рассматриваться два дела.

Патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, которые необходимы для ликвидации церкви.

Уровень воды на Закарпатье и Прикарпатье снижается. Правительство вскоре примет решение по выделению денег на ликвидацию последствий стихии.

Президент ждет от России сигнала для прекращения конфликта в виде выполнения решения трибунала по морякам.

В течение 20-23 мая из-за сильных осадков было подтоплено почти две тысячи частных домов Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

На восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей и дамб необходимо не менее 100 миллионов гривен.

Генсек НАТО заявил, что с 2014 года сложилась новая обстановка в сфере безопасности. Поэтому Альянс намерен изменить военную стратегию.

"Имел первую встречу с президентом Владимиром Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также - дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно", - написал Смолий.

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