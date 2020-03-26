Зеленский встретился с главами фракций

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский встретился с главами парламентских фракций перед внеочередным заседанием Верховной Рады, которое созывается в связи с пандемией коронавируса. Об этом вечером в в четверг, 26 марта, сообщает Офис президента.

В ходе встречи глава государства подчеркнул важность обеспечения присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку "перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть".

Зеленский также отметил, что парламентарии должны помочь бизнесу и социально незащищенным слоям населения.

"Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность - помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", - сказал он.

Также Зеленский обсудил с парламентариями возможную повестку дня и подробнее рассказал об инициативах по сохранению экономики и поддержке Украины.