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07.11.2019

Зеленский встретился с главами табачных компаний

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине. Участники обсудили ситуацию на рынке, в частности, информацию о возможном переносе хед-офисов компаний и остановки работы некоторых табачных производителей, сообщает Офис Президента.

"Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это - увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков, и налоговые поступления растут: за девять месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% - почти до 30,5 млрд грн.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков. Также, по его словам, в приоритете - борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

Зеленский отметил заинтересованность в наращивании экспорта табачных изделий, изготовленных в Украине.

Кроме того, был сделан акцент на необходимости решения проблемы теневого рынка табачных изделий.

Во встрече приняли участие представители Бритиш Американ Тобакко, Филипп Моррис Украина, Джей Ти Ай и Империал Тобакко, исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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