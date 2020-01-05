Зеленский встретился с главой МИД Омана

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Омане с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

"Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат", - сказано в сообщении.

Политики также договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов, два из которых состоялось в Киеве в 2019 году.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.