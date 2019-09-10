10.09.2019
Зеленский встретился с Коломойским
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом вечером во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении.
На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан, а также советники Зеленского.
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