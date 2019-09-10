Зеленский встретился с Коломойским

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом вечером во вторник, 10 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Богдан, а также советники Зеленского.