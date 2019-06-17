17.06.2019
Зеленский встретился с Макроном в Париже
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом во Франции, в понедельник, 17 июня, прибыл на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон в Twitter.
Встреча проходит в Елисейском дворце, где Зеленского встречали с военными почестями, после чего лидеры двух стран отправились на переговоры. По их окончании запланирована совместная пресс-конференция президентов двух стран.
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