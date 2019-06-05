Зеленский встретился с Могерини и Туском

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 5 июня, встретился с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

"Во время встреч с Федерикой Могерини и президентом Евросовета президент Зеленский обсудил планы реформ и видение урегулирования ситуации на Донбассе, а также применение мер против чиновников РФ, виновных в паспортизации Донбасса", - сообщает Администрация президента в Twitter.