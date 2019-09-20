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20.09.2019

Зеленский выступит на Генассамблее ООН

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября будет находиться с рабочим визитом в США, где примет участие в 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

В Нью-Йорке Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

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