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17.08.2019

Зеленский: За пожар в отеле ответит владелец

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет следить за расследованием пожара в одесском отеле Токио Стар, в результате которого восемь человек погибли и 10 пострадали. 

Зеленский также заявил, что за пожар будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

"Одесса Токио Стар. Ночью мы потеряли восемь человеческих жизней. Десять человек пострадали, четверо из них - в критическом состоянии. И это не из-за войны и обстрелов. А из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности, из-за пренебрежительного отношения к человеческой жизни. Этому будет положен конец. Ответят не только непосредственные виновники пожара. Ответит Вадим Черный, владелец так называемого отеля ", - говорится в сообщении.

Глава государства пообещал лично проследить, чтобы "наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости". Он также отметил, что нельзя ставить собственную прибыль выше человеческих жизней, и выразил соболезнования родным погибших.

Кроме того, президент поблагодарил спасателей, полиции, а также одессита, который приютил спасенных постояльцев отеля.

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