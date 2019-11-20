Зеленский заговорил о проведении местных выборов после деоккупации Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский на встрече нормандской четверки намерен поднять вопрос о проведении местных выборов на неподконтрольной Киеву части Донбасса как на территории Украины, а не оккупированной. Об этом Зеленский сказал в среду, 20 ноября, в ходе визита в Станицу Луганскую.

Зеленский назвал четыре вопроса, которые намерен обсудить на встрече в Париже.

Первым из них, по словам президента, является возвращении всех украинских пленных.

"Второй вопрос – "фейковое" прекращение огня, фейковое "хлебное перемирие", такое, знаете, временное: два-три дня было перемирие, а затем начали постреливать, а потом что-то серьезное – и начинаем терять людей", - сказал Зеленский, отметив, что намерен добиваться серьезного прекращения огня "с понятными сроками и обязанностями". Президент заявил, что намерен обсудить ответственность сторон за нарушение перемирия и возобновление обстрелов.

"Третий вопрос – это контроль над границей, передача Украине контроля над границей с Россией.

Четвертый вопрос – я думаю, что он один из непростых, так как состоит из многих составляющих. Это возможность проведения местных выборов уже на территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины. Главный вопрос", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что выполнил свои обещания по разведения сил чтобы разблокировать формат нормандской встречи.