Зеленский запланировал визит на Буковину

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский отправится с визитом на Буковину в среду, 8 июля. Об этом сообщил руководитель Черновицкого областного отделения правящей партии "Слуга народа" Виталий Другановский.

Отмечается, что это будет первая поездка главы государства в регион с начала президентства.

"Сейчас идет подготовка к приезду президента. Уже известна дата визита - это 8 июля. О программе его пребывания в нашей области ничего сказать не могу. Потому что этим вопросом занимаются в областной администрации. Представителей партии к этому процессу не привлекали", - сказал Другановский.

По его словам, глава государства прилетит в Черновцы самолетом. И дальше будет ехать на объекты, которые предложит в своей программе Черновицкая ОГА.

На сайте Офиса президента пока нет информации о запланированной поездке.