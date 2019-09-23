Зеленский запустил реформу прокуратуры

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, подписал закон о создании Офиса генерального прокурора. Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

В документе указано, что отныне структура после проведения аттестации прокуроров будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Также предусматривается предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Уменьшается максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс., предоставляются генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений.

Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.

Также будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры.

К тому же будет преобразована Национальная академия прокуратуры в Тренинговый центр прокуроров, повышен базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (до 29 тыс. гривен), установлено ограничение в 25% для максимального размера годовой премии прокурорам.

Прокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Аттестация будет включать экзамен и собеседование.

Лица, которые захотят стать прокурорами при наличии высшего юридического образования и стажа работы в сфере права, должны будут пройти открытый конкурс на вакантные должности.

До 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.