Найти

23.09.2019

Зеленский запустил реформу прокуратуры

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, подписал закон о создании Офиса генерального прокурора. Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

В документе указано, что отныне структура после проведения аттестации прокуроров будет выглядеть так: Офис генпрокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

Также предусматривается предоставление генпрокурору права ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры; ликвидирование военной прокуратуры, но при этом установление права генпрокурора создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения.

Уменьшается максимальное количество сотрудников прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс., предоставляются генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, систему оценки качества работы прокуроров, порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров, рассмотрения обращений.

Генпрокурором может быть лицо с высшим юридическим образованием.

Также будут предоставлены возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей в органах прокуратуры.

К тому же будет преобразована Национальная академия прокуратуры в Тренинговый центр прокуроров, повышен базовый должностной оклад прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов (до 29 тыс. гривен), установлено ограничение в 25% для максимального размера годовой премии прокурорам.

Прокуроры пройдут аттестацию кадровыми комиссиями для зачисления в новосозданный Офис и местные прокуратуры, кроме сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Аттестация будет включать экзамен и собеседование.

Лица, которые захотят стать прокурорами при наличии высшего юридического образования и стажа работы в сфере права, должны будут пройти открытый конкурс на вакантные должности.

До 1 сентября 2021 года предлагается приостановить полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Новости раздела
Украина
23.09.2019
В Украину прибыла делегация Минобороны Великобритании
Министр Андрей Загороднюк и госсекретарь Бен Уоллес обсудили гибридные вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной и Великобританией.
Украина
23.09.2019
Зеленский запустил реформу прокуратуры
Президент подписал закон, которым Генпрокуратура реформируется в Офис генпрокурора, а также сокращается ее штат, но повышаются зарплаты.
Украина
23.09.2019
Общетсвенники НАБУ назвали обращение Зеленского дезинформацией
В Набсовете отреагировали на видеообращение президента, в котором тот призывает граждан сообщать в НАБУ о фактах коррупции.
Украина
23.09.2019
В Умань направили более полутысячи силовиков
Следить за правопорядком в Умани во время Рош ха-Шана будут полицейские из 12 областей.
Украина
23.09.2019
Украина не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии в ответ на возвращение делегации от России в ПАСЕ.
Украина
23.09.2019
Убил интернет. Почему рухнул старейший туроператор
Неудачное слияние, огромные долги и интернет-революция разрушили некогда почтенную компанию.
Украина
23.09.2019
О путче, конфетах и тюрьме. Интервью Порошенко
Петр Порошенко в интервью на собственном телеканале рассказал об итогах президентства, поражении на выборах, дальнейших планах и много шутил.
Украина
23.09.2019
В Украине снизился уровень безработицы
Уровень безработицы во втором квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился и составил 7,8%.
Украина
22.09.2019
В РФ отвергли возможность прямой войны с Украиной
Рано или поздно "экстремистов" в Украине придется останавливать, отметил министр обороны России Сергей Шойгу.
Украина
22.09.2019
Прослушка в кабинете главы ГБР: новые подробности
Аппаратуру обнаружили случайно во время проветривания помещения. В ГБР опасаются, что прослушка повредит расследованию производств.
Украина
22.09.2019
На Донбассе 10 обстрелов, ранен один военный
С начала суток сепаратисты десять раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибра 82 мм.
Украина
22.09.2019
На Львовщине снова заблокировали железную дорогу
Во Львовской области отпущенные после задержания активисты снова блокируют вагоны с углем.
Общетсвенники НАБУ назвали обращение Зеленского дезинформацией | В Украину прибыла делегация Минобороны Великобритании