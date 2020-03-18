Зеленский: Зараженный Шахов вчера "голосовал" в ВР

Источник: Корреспондент.net

В Верховной Раде 17 марта коллеги больного коронавирусом нардепа Сергея Шахова кнопкодавили вместо него, пока самого его там не было. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе Рада была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги кнопкодавили, к сожалению. Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады", - сказал президент.

По словам главы государства, все, кто контактировал с больным коронавирусом Шаховым, установлены и будут протестированы.

"Установлен полный список лиц, с которыми он (Шахов - ред.) контактировал в последнее время. Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - сказал Зеленский.