29.03.2020
Зеленский заявил о дефолте в случае провала в Раде
Источник: Корреспондент.net
Президент Владимир Зеленский предупреждает, что в случае провала Верховной Радой в понедельник, 30 марта, голосований за "жизненно важные законы" Украину может ожидать дефолт.
"Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - это принятие двух жизненно важных законов, после чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Это нужно для стабилизации экономики страны и преодоления кризиса. Иначе - второй путь, это провал этих законов. После - упадок экономики и даже угроза дефолта", - заявил Зеленский в своем видеообращении.
Президент подчеркнул, что в последние недели Офис президента и Кабмин делали все, что от них зависело и договорились о финансовой поддержке для Украины.
"Теперь очередь за вами, уважаемые народные депутаты. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи. Завтра народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов", - подчеркнул президент.
Речь идет о принятии законопроктов о недопущении возврата бывшим собственникам национализированных банков и о рынке земли, на которых настаивает МВФ.
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