Зеленский заявил о невмешательстве в дела церкви

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Вселенским Патриархом Варфоломеем I в Стамбуле заявил, что власть не должна вмешиватся в церковные дела. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский поблагодарил Вселенского Патриарха за поддержку Украины.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - подчеркнул он.

Также в ходе беседы Вселенский Патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.